شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب ظهر اليوم عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مناطق "منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر"، بإجمالى 15 منطقة بمحافظة القاهرة انقطاع في مياه الشرب اليوم الجمعة، لمدة 16 ساعة تبدأ من الساعة 1 ظهرا حتى الخامسة صباح السبت، وذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم بامتداد شارع بورسعيد.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة، وهى "منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر"، لمدة 16 ساعة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 21-8-2020، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 22-8-2020، وذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800مم بامتداد شارع بورسعيد.

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وأهابت محافظة القاهرة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.