شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 190 مُرشحا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان، كافة أعضائها على مستوى الجمهورية، للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، المقرر عقدها صباح اليوم، الجمعة، 21 أغسطس 2020، لانتخاب النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار، فى العاشرة صباحا، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، بالتزامن مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطباء المُشاركين بالانتخابات من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان 10 مُرشحين، فيما إجمالى عدد المرشحين على كافة المقاعد 190 طبيب للأسنان، من بينهم على مقعد النقيب ومستوى الجمهورية 52 عضو، و 127 مرشح فى النقابات الفرعية.

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وأشارت النقابة، إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.