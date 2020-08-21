الجيزة: إصلاح كسر بماسورة صرف صحي بطريق المنصورية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إصلاح ماسورة صرف صحي خط ١٨٠٠مم خرسانة أمام مسجد شادية على طريق المنصورية نتيجة عمل عمود الكوبري تحت إشراف ومتابعة رئيس حي الهرم.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك جاء في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أية أحداث طارئة والتواجد لحين الإنتهاء منها.

وأوضحت المحافظة، أنه جاري العمل والمتابعة، على استكمال أعمال الإصلاحات،