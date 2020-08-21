ضبط أقراص مخدرة وحشيش مع راكب قادم من اليونان بالمطار - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أقراص الترامادول وقطع الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة اليونانية، رحلة رقم 3930 القادمة من أثينا، اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور الجمارك فى راكب مصري الجنسية، وبالعرض على طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب ضمت هانى محمود مأمور الجمارك وأحمد عمر رئيس القسم ، تبين وجود 465 قرص من أقراص الترامادول المخدر، و7 قطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وكيس تبغ .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة للتحقيق بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.