"القومي للمرأة" يهنئ الفائزات فى المرحلة الأولى لانتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهاني إلى جميع السيدات الفائزات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن النائبات خضن معركة انتخابية شرسة، فى ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتنّ أن المرأة قادرة على المنافسة وإثبات ذاتها، معربة عن تطلعها أن تحقق المرأة قدرا أكبر من التمثيل في مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة.

وعبرت في بيان لها، الخميس، عن ثقتها في أن فوز السيدات سينعكس بالإيجاب على أداء المجلس، مشيرًا إلى أن العضوات الجدد سيمثلنّ كتلة قوية وهامة في مجلس الشيوخ وسيؤدين دورًا رائدًا ووطنيًا، متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.