برلماني يثمن جهود أجهزة الدولة في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تنظيم سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مؤكدًا أن عزيمة الدولة وإصرارها على تحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات لم يكن من فراغ بل جاء ذلك نتيجة الإصلاحات والنجاحات التي حققتها القيادة السياسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم الخميس، إن نجاح العملية الانتخابية الذي جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي قامت بها كافة أجهزة الدولة وكذلك عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري أظهر صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع، وأنها دولة يتشارك فيها جميع أبناءها في صناعة المستقبل، ودعمها في أي خطوة تخطوها على طريق الديمقراطية.

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وأضاف "قطب"، أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف القيادات السياسية، لبناء دولته الحديثة، القادرة على النمو والتطور السياسي و الاقتصادي، مشيدًا بوعي المواطنين و ادلائهم بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وإعلاء الحس والواجب الوطني تجاه الدولة المصرية.

وتعهد عضو مجلس الشيوخ، بأن يكون صوت كل مواطن مصري تحت القبة، وأنه سيقف بجانب مصلحة المواطن ومساندة الدولة، والعمل على نهضتها.

وتابع "قطب": "أمام أعضاء مجلس الشيوخ مسئولية كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منهم خاصة وأن الجميع ينتظر ما ستقدمه الغرفة الثانية للتشريع مجلس الشيوخ".