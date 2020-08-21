حرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

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ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80 – 30، السواحل الشمالية بين 88 – 45، وشمال الصعيد بين 42 – 22، وجنوب الصعيد بين 30– 14.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة بين 34– 24، والإسكندرية بين 30 – 24، وقنا بين 41- 27، والأقصر بين 41– 28، وأسوان بين 42 – 29 درجة مئوية.