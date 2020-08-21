مصر | النائب العام يباشر التحقيقات في واقعة مقاومة تشكيل عصابي لقوات الشرطة خلال ضبطهم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام يباشر التحقيقات في واقعة مقاومة تشكيل عصابي لقوات الشرطة خلال ضبطهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة مقاومةِ تشكيلٍ عصابيٍّ خطيرٍ للاتجارِ بالمخدِّرات الشرطةَ، خلال ضبطهم بمحافظة أسيوط.

وكانت تحريات «وحدة مباحث مركز شرطة القوصية» بـ«محافظة أسيوط» قد أسفرت عن تأسيس عناصر إجرامية خطيرة تشكيلًا عصابيًّا للاتجار بالمواد المخدرة، من بينهم محكوم عليهم بأحكام مشددة في قضايا (اتجار بالمخدرات) و(قتل)، وحيازتهم أسلحة نارية لتأمين نشاطهم الإجرامي.

وأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها، ونفاذًا لذلك انتقلت قوة من الشرطة حيث مسكنُهم، وما إن اقتربوا منه حتى أمطرهم المتهمون بوابل من الأعيرة النارية التي أصابت مجندًا بالشرطة وإحدى المدرعات، ثم لاذوا بالفرار داخل الزراعات تحت غطاء من الأعيرة النارية التي بادلتهم الشرطة إطلاقها للسيطرة عليهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم محرزًا بندقية آلية وثلاث خزائن لها وكمية من ذخائرها، بينما توفي اثنان خلال تبادل الأعيرة النارية، وكانت بحوزة كلٍّ منهما بندقية مماثلة معمَّرة ومُعدَّة للإطلاق وكمية من الذخائر والخزائن، وفرَّ آخرون هربًا، وعثرت القوات على سيارة أحد المتهمين بها مسدس معمر وكمية من ذخائره وطلقات (خرطوش) وقنبلة يدوية، وقد تبين بالفحص أن السيارة تحمل لوحات مغايرة للمصروفة لها، وأنها مُبلَّغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط.

وقد ناظرت «النيابة العامة» جثمانَي المتهمين المتوفيين، وعاينت مدرعة الشرطة وما بها من تلف، واستمعت إلى شهادة مجند الشرطة المصاب الذي أكد إصابتَه بعيارٍ ناريٍّ خلال ملاحقته وسائر القوة المتهمين ومبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية؛ وجارٍ استكمال التحقيقات.