محافظة الجيزة تنعى ضابطًا وأمين شرطة بحادث الصف: ثوبهم ناصع في حب الوطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت محافظة الجيزة ببالغ الحزن والأسى وفاه ضابط وأمين شرطة من رجال الشرطة المصرية البواسل توفوا في حادث اصطدام أتوبيس بهم أثناء مساعدتهم في تحريك توك توك معطل على طريق الصف. وتقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكافه القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لأسر الشهداء متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته مع تمنياته بتمام الشفاء العاجل للمصابين. وأكد محافظ الجيزة أن رجال الشرطة المصرية مثال يحتذي به في الشرف والشهامة وأصحاب ثوب ناصع البياض في حب الوطن وتقديم العون للمواطنين، مؤكدا أن الشهداء توفوا أثناء تأدية واجبهم على أكمل وجه وخدمه المواطنين ليلحقوا بمن سبقهم من الشهداء الذين ضحوا من أجل وطننا العزيز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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