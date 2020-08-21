شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة غدًا لتنفيذ تحويلات مترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه عن مناطق «سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية» اعتبارًا من العاشرة مساء الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح السبت لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وسرعة إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.