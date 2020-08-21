شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة محمد لطفى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة القادمة من الشارقة اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر فى الراكب المصرى ر. ك. ن القادم من الشارقة .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفى. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد حسن مأمور الجمرك فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على محمد لطفي، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من الأستاذ محمد حسن مأمور جمرك تفتيش الركاب تحت إشراف الأستاذ رفعت صدقي مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 163 ألف دولار أمريكي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ومنح الراكب مبلغ عشرة آلالف دولار أمريكي المبلغ المسموح به قانونا .