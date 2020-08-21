جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة محمد لطفى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة القادمة من الشارقة اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر فى الراكب المصرى ر. ك. ن القادم من الشارقة .
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفى. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد حسن مأمور الجمرك فتم تأكيد الاشتباه .
وبالعرض على محمد لطفي، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من الأستاذ محمد حسن مأمور جمرك تفتيش الركاب تحت إشراف الأستاذ رفعت صدقي مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 163 ألف دولار أمريكي مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ومنح الراكب مبلغ عشرة آلالف دولار أمريكي المبلغ المسموح به قانونا .
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