شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تتلقى 5 طعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، 5 طعون حتى الآن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس، وذلك كما حددت الهئية الوطنية للانتخابات، وتتلقى المحكمة الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.