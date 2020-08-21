شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. غرق عائمة نيلية شهيرة بمنطقة الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقدم ”الخليج 365” بث حى من موقع غرق عائمة تضم صالة ألعاب رياضية شهيرة بالدقي، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات. وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق عائمة بكورنيش النيل في منطقة الدقي. Advertisements وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وفرضت قوات الشرطة بقسم الدقى كردونا أمنيا. وتبين بالفحص أنه أثناء محاولة مسؤولي العائمة انتشالها بعد أن غمرت المياه الطابق الأول في وقت سابق، ازداد الوضع سوء ليصف مصدر المشهد "العوامة مالت على جنبها"، ولم تسفر الواقعة عن خسائر فى الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.























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