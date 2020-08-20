شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسي مطروح: تمهيد 17 ك طرق ترابية بالكيلو 2 و 4 والإمام مالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن الانتهاء من تمهيد 17 ك طرق ترابية بالكيلو 2 خلف موقف الاتوبيسات وحي الزهور بالكيلو 4 وجاري العمل بشارع الامام مالك عن طريق الجليدر والهراس لحين رصف هذه المناطق بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح إن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو تهميد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح الشوارع ممهدة بالاضافة إلى مراجعة اعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف الصحي ومياه الشرب بعد أعمال الحفر.

وأشار عبدالرازق إن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ساهمت في دخول سيارات الاسعاف والحماية المدنية للعزب التي لم تدخلها من قبل، بعد معانة المواطنين عند حدوث كارثة كانت سيارات الاسعاف لا تستطيع الدخول للأحياء والعزب لانقاذ حياة المواطنين

وأكد رئيس المدينة إنه تم وضع خطة لتهميد شوارع العزب والاحياء طبقا لاهمية المناطق والاولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير على المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالجليدر والهراس لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين بالعزب والاحياء التي لم يتم رصفها .

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