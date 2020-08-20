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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق رئيس الوزراء يفوز بثلاثية نظيفة في مباراة العلمين.. ومدبولي يحرز هدفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزارء في مباراة كرة قدم، وذلك عقب إعطائه إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، والتى انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش بحضور عدد من الوزراء والشباب.
ووفقا لمحمد فوزي المتحدث الرسمي لوزير الرياضة، فإن فريق الدكتور مصطفي مدبولي فاز على الفريق المنافس بثلاثة أهداف نظيفة.
وكشف فوزي عن أن رئيس الوزراء أحرز هدفين وليس هدف واحد.
وكان المتحدث الرسمي قد قام بنشر الصور الخاصة بمباراة كرة القدم التي خاضها رئيس الوزراء ووزير الرياضة وبعض الوزراء والمسؤولين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
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