شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية: نسبة أجر المٌعلم من مجموعات التقوية المدرسية لن تقل عن 80% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إن نسبة أجر المٌعلم من مجموعات التقوية المدرسية، لن تقل على 80% من دخل هذه المجموعات، موضحاً أن الهدف من تلك المجموعات، حفظ كرامة المٌعلم، بعد عمليات القبض على بعض المدرسين أثناء قيامهم بإعطاء دروس لطلاب.

وأشار إلى أن باب العمل بتلك المجموعات، لن يقتصر على المٌعلمين المتواجدين في المدارس، ولكن سيتم فتحها أمام المٌعلمين الغير معينين، بشرط أن يكون خريجاً من كلية التربية أو كلية مماثلة وحاصل على مؤهل تربوي، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء بكل إدارة على الإستعانة به.

وأكد سويد أن مديرية التربية والتعليم، تركت تحديد أسعار مجموعات التقوية، لكل إدارة بالتشاور مع مجلس الأمناء والأباء، وذلك لإختلاف الأسعار والمستويات، بالأماكن من مركز لمركز ومدينة لمدينة وإختلافها بالنسبة للقرى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن نسبة المٌعلم صافي لن تقل عن 80% ونسبة 20% الباقية تستخدم في تجهيز النواقص في قاعات المجموعات، بالإضافة إلى بعض العاملين بالمدارس، المتواجدين لتنسيق وتنظيم تلك المجموعات، مشيراً إلى البدء في أول الشهر سبتمبر القادم، وسوف تكون بعد أنتهاء اليوم الدراسي، وحتى السادسة مساء.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، قد أعلنت عن البدء في تفعيل المجموعات الدراسية في المدارس المختلفة بالمحافظة، وذلك للقضاء على الدروس الخصوصية، في ظل الإتجاه العام لدولة المصرية.

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