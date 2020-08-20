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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بشوارع دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء حسين لبيب حسين، رئيس مركز ومدينة دسوق، الخميس، حملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة والميادين لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم.
يأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع بحضور وحدة مرافق دسوق برئاسة النقيب ابراهيم حسن وقسم الاشغالات بالوحدة برئاسة جابر داود.
وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.
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