شكرا لقرائتكم خبر عن محام: السوشيال ميديا من أسباب الطلاق والانفصال بين الزوجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد مجدي البيلي، المحامي بالاستئناف العالي، إن هناك مشكلات صغيرة وتافهة للأسف تعد السبب فى إنهاء العلاقة الزوجية وانفصال الزوجين، مشيرًا إلى أن هناك سيدات ناجحات فى عملهن وفاشلات فى واجباتهم الزوجية وليس لهن أي علاقة بالزوج سواء كان ناجح أو فاشل فى حياته العملية أو الزوجية.

وأوضح "البيلي"، خلال لقائه ببرنامج "أنا حواء" مع الإعلاميتين سميحة صلاح وميار الببلاوي، والمذاع على قناة "النهار"، اليوم الخميس، أنه من الظلم على الرجل أن يجعل المرأة ناجحة فى الناحيتين العملية والزوجية، مشيرًا إلى أن الإهمال يقتل المشاعر ليس بين الزوجين فقط ولكن بين الأصدقاء والأخوة أيضًا.

وأشار المحامي بالاستئناف العالي إلى أن السوشيال ميديا من أسباب فشل العلاقات الزوجية فى العصر الحديث، موضحًا أن أكثر المشكلات الزوجية تأتى من مواقع السوشيال ميديا والخيانة الزوجية بين الطرفين وتتفاقم الأمور إلى الانفصال والطلاق.