شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة إزالة الإعلانات المشوهة للرؤية بشوارع حي العرب ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت إدارة الاشغالات بحي العرب ببورسعيد، حملاتها المشددة لإزالة الافتات الإعلانية لعدد من المحلات التجارية وأعمدة الكهرباء لقيام أصحابها بوضعها بشكل غير حضاري على الأسوار والحوائط والجدران بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين. تم تحرير محاضر لسبعة منشآت تجارية بنطاق الحى، بعد ضبط عدد كبير من الملصقات الدعائية التابعة لهم ملصقة على جدران الأسوار بشوارع الحى وقامت الحملة بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الإجراء القانوني على الفور للمخالف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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