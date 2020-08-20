شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. مكتب التنسيق بجامعة المنوفية يستقبل طلاب المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن مكتب التنسيق بصالة كلية الحقوق بالمجمع النظرى للكليات سيبدأ العمل به واستقبال طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية ٢٠٢٠ يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس الجارى، وذلك وفقا للحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى ٤٠٠ درجة فأكثر بنسبة ٩٧.٦٠٪ شعبة علمى علوم، ٣٨٧ درجة فأكثر بنسبة ٩٤.٤٠٪ علمى رياضة، أما الشعبة الأدبية ٣٢٧ درجة فأكثر بنسبة ٧٩.٩٠٪.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكتب التنسيق تم تجهيزه بأجهزة الكمبيوتر ونت فائق السرعة ويتواجد مسئولين من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب لإدخال بياناتهم ورغباتهم، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات إلتحاقهم بالجامعات يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومتابعة مها الشريف مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.