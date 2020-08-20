شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ«الشيوخ»: المجلس استشارى لا يتخذ قرارات ولكنه ذات نفوذ معنوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن كل الشخصيات المتواجدة داخل المجلس الجديد ذات نفوذ معنوى، مبينه: «مجلس الشيوخ مجلس استشارى لا يتخذ قرارات أو ملزم لأحد، ولكنه ذات نفوذ معنوى ومرشد للدولة من أجل المجتمع المصرى بأكمله».
أضافت النقاش، في تصريحات لبرنامج «مساء القاهرة» أن مجلس الشيوخ يجمع شخصيات ذات خبرة كبيرة، ستقدم المشورات للدولة المصرية في الفترة المقبلة، مشيره إلى أن ضعف نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعود إلى ضعف الترويج بالنسبة للمرشحين الجدد.
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