شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الأقاف يكشف ضوابط عودة صلاة الجمعة فى المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث بإسم وزارة الأوقاف، إن ضوابط العودة لصلاة الجمعة، هي الإلتزام بالاجراءات التي تمت أثناء عودة الصلاوات العادية للمساجد، وهى علامات التباعد، والإلتزام بها حرفيا، وسيأخذ كل شخص معه «سجادة الصلاة الشخصية» والكمامة، وغلق المسجد سيكون بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وتابع لبرنامج «المصرى أفندى»، على «القاهرة والناس»: «الخطبة ستكون في حدود 10 دقائق، ولدينا منظومة من المفتشين، وسنتخذ الاجراءات ضد المخالفين، فنحن في وقت جائحة، وعلى الجميع أن يراعى ذلك، وأن يراعى الحفاظ على النفس البشرية».

وأضاف حسن: «ملتزمون بعدم فتح دورات المياه، وعدم السماح بفتح الأضرحة، وعدم عودة المناسبات مثل عقد القران أو العزاء، وسيكون هناك خطيب معتمد من الأوقاف، والعمال في المسجد مسئولون مع الخطيب، وسيتعاون معهم المفتش الذي سيراقب عمليات الانضباط الوقائية، ومدير الإدارة التابع لها هذا المسجد».