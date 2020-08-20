شكرا لقرائتكم خبر عن محام يكشف أسباب انتشار الطلاق والانفصال بين الأزواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد مجدي البيلي، المحامي بالاستئناف العالي، إن المشكلات الزوجية والتي تقع بين الزوجين بعد مرور عام أو عامين من الزواج سببها الرئيسي التجمل والذي عادة يحدث خلال فترة الخطوبة، مضيفًا: «من يهتدي بكتاب الله ورسوله لن يضل أبدا».

وأوضح «البيلي»، خلال لقائه ببرنامج «أنا حواء»، مع الإعلاميتين سميحة صلاح، وميار الببلاوي، المذاع على قناة «النهار»، اليوم الخميس، أن الشرع صرح بفترة الخطبة كي يتعرف الطرفين على بعضهما البعض بشكل صحيح يكون مبني على الصراحة والوضوح وليس التجمل والكذب، مشيرًا إلى أن الزواج هو أكثر علاقة ورباط مقدس بين زوج وزوجة على وجه الأرض.

وتابع: «طالما العلاقة بين الزوجين في حدود ما سمح به الشرع وحدده كتاب الله عز وجل تظل قائمة وطويلة الأمد دون طلاق أو انفصال»، مشيرًا إلى أن ما يسمى بالمساواة بين الرجل والمرأة في أشياء معينة تنحاز إليها المرأة تنتهى العلاقة الزوجية وتبوء بالفشل ويحدث الانفصال والطلاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن الندية بين الطرفين الرجل والمرأة وليس التقدير حتماً ستفشل العلاقة الزوجية ولكن التعامل بالتقدير تستمر العلاقة وتستمر الحياة بين الرجل والمرأة طالما هناك خوف من كلا منهما على الآخر وتقدير للزواج بينهما وسمو العلاقة بينهما ستستمر العلاقة دون طلاق أو انفصال.