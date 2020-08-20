شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم الفارق بين الدواء والمصل واللقاح.. عضو صناعة الدواء يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء في مصر، إن هناك فارقًا بين الدواء والمصل واللقاح، فيما يخص أي فيروس، فالدواء يؤخذ بعد إصابة المريض بالفيروس، والمصل عبارة عن أجسام مضادة من إنسان آخر، واللقاح عبارة عن نفس الفيروس يعالج في معامل لتضعف قوته، ويحقن للإنسان الطبيعي حتى يصنع مضادات.

وأضاف الليثي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصل يمنح فترة مناعة قصيرة، أما اللقاح فيمنح مناعة وحماية لسنوات، ربما تصل إلى 10 أعوام.

وتابع أن العالم يحتاج إلى المزيد من الوقت لا يقل عن عامين إلى 3 للوصول إلى لقاح، إلا إذا كانت تجارب سابقة وفيما يخص كورونا، الأمر يختلف ومن الممكن أن تقل المدة لأنه فيروس مستجد، ومشابه لفيروسات تم التعامل معها قبل ذلك.

وأشار إلى أن البلازما لا تحتاج لوقت طويل، وتم علاج عدد كبير من خلال البلازما، كانوا مصابين بفيروس كورونا.