شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تقديم تظلمات نتيجة الدور الأول للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء موعد تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة، أمس، مشيرة إلى أنه يتم فحص التظلمات في حضور الطالب مع إطلاعه على صورة من كراسة الإجابة الخاصة به، والطالب الذي يثبت أحقيته في الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم المقدرة بـ100 جنيه مرة أخرى، ويتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة أو المواد التي تظلم فيها.

في الإسكندرية، أعلن مصدر في مديرية التربية والتعليم تلقى 43 ألف ورقة تظلم من نتيجة الثانوية العامة منذ فتح الباب لاستقبال الطلبات، وأن 14 ألفا و800 طالب اطلعوا على كراسات الإجابات الخاصة بهم لمناظرتها بإجاباتهم والتعرف على الدرجات المنقوصة.

وفى الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم استقبال 10 آلاف و250 طلب تظلم من قبل الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم منذ فتح باب التقدم.

وأضاف المصدر أن هناك 11 منفذًا تم تخصيصها لتلقى التظلمات المقدمة لقطاعى المنصورة والإسماعيلية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الشرقية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للمساحات الشاسعة بين مراكز ومدن المحافظة، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم.

وفى الأقصر، أعلن عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين بتظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بلغ 350 طالبا، وتم تسجيل تظلماتهم وتحديد المواعيد وفقا للجدول الذي حدده كنترول أسيوط التابع له مديرية الأقصر التعليمية.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع إسلام محمد ضيف الله، الطالب بمدرسة الشهيد سيد زكريا بالبياضية، لبحث شكوى الطالب، حيث تبين أنه رسب في 3 مواد في الثانوية العامة شعبة رياضيات، وقدم تظلما في 6 مواد، وأفاد الطالب في شكواه بأنه عند الاطلاع على الأوراق الداخلية بكراسات الإجابة وجدها ليست بخط يده ولا تخصه. ولفت إلى أنه تم التواصل مع كنترول أسيوط للشهادة الثانوية، والذى أفاد بأنه تم تحرير محضر بلجنة التظلمات بالواقعة، وأُرسل للوزارة للتحقيق وفى انتظار نتائج التحقيق.

وفى المنيا، كشف محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تلقى لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسى بمدينة المنيا أكثر من 7 آلاف تظلم منذ بدء تلقى التظلمات، حيث شهد الأسبوع الماضى تلقى 5561 تظلما، والجارى 1439 تظلما، مؤكدا أن معظم التظلمات من مادتى الفيزياء والكيمياء.

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وفى المنوفية، قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم، إن 6 آلاف و800 طالب تقدموا إلى لجنة التظلمات في المحافظة لفحص أوراقهم في امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، وسيتم الاطلاع على أوراق الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة.