شكرا لقرائتكم خبر عن محاضر لمطاعم خالفت الشروط البيئة وإزالة ترابيزات وكشك بحي الضواحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة شؤون البيئة بحي الضواحي، اليوم، حملاتها لرصد وازاله المخالفات البيئية بعدد من مناطق الحى، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمخابز والمحال التجارية والمحال في مناطق الحى لمتابعه وازاله المخالفات البيئية والتأكد من النظافة العامة بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد والتزام العاملين بارتداء الكمامات الواقية.

وقد رصدت الحملة عدد من المخالفات البيئية داخل عدد من المطاعم خاصه بالنظافة العامة وتم تحرير محاضر فوريه لهم، والتنبيه على أصحابها بتلافيها مستقبلا، كما تم معاينه عدد من مناور العمارات بمنطقة الحراسات وتحرير محاضر لأصحابها لألقاهم القمامة والمخلفات بها مما أدى إلى طفح مياه الصرف بها.

و تابعت الحملة ازالة مجموعة من عشش الطيور والكلاب بأماكن متفرقة بمنطقتي زمزم والسيدة نفيسة، وفي استجابة لشكوى سكان منطقة مساكن المطحن تم ازاله أسباب شكوى برفع عدد 2 ترابيزة بلياردو وكشك لمنع تجمع الشباب أمام عمارتي 109 و110.