شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم المتحدة» تشيد بتجربة مصر في مكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق في الندوة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة «أون لاين» لمناقشة التقرير السنوى حول أوضاع المخدرات في العالم وبمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والداخلية والصحة. واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لمشكلة المخدرات على المستوى الدولى، بحضور عمرو مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمستشار إيهاب المنباوى ممثل عن مكتب الأمم المتحده ودينا فياض بمكتب الامم المتحدة والدكتور وديع معلوف خبير مكتب الأمم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة والمستشار معتز خالد بوزارة الخارجية المصرية، وأشار التقرير إلى أن 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم وأن 356 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان.

كما أن مخدر الحشيش يعد الأكثر استخداما من قبل من يتعاطون المخدرات، حيث يستخدمه 192 مليون شخص ويتوفى سنويا عدد يتخطى 500 ألف شخص بسبب المخدرات بجانب انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقة والتى تحتوى على مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم كما أن الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت بنسبه 71٪ في السنوات العشرة الأخيرة.

وأشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في خفض الطلب على المخدرات وأيضا في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية معتبرين تجربة مصر ملهمة ونموذجا مهما للغاية للمنطقة، خاصة في ظل تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن بجانب حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات وبرامج التوعية من مخاطر الإدمان، وأيضا التوسع في إنشاء مراكز علاجية جديدة لتقدم الخدمات لمرضى الإدمان.

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى جهود الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية. وأوضح عثمان أن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ508 آلاف مريض إدمان خلال 2015-2019، كما ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج.