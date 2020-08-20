شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ: الأهل سبب رئيسي في الطلاق والانفصال بين الزوجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار أحمد مجدي البيلي، المحامي بالاستئناف العالي، على المشكلات الأسرية التي تؤدي إلى الطلاق قائلًا: «هناك اختلاف مجتمعي في قوانين تم إصدارها حاليًا واختلاف لقوانين سابقة تم تعديلها في عمليات الزواج والطلاق».

وأوضح «البيلي»، خلال لقائه ببرنامج «أنا حواء»، مع الإعلاميتين سميحة صلاح وميار الببلاوي، المذاع على قناة «النهار»، اليوم الخميس، أن الاختلاف المجتمعي يأتى من خلال مجتمعنا الشرقي في مصر والذي يحترم العرف والتقاليد والعادات والأصول المعروفة عن المجتمعات الشرقية، خاصة أن أهل الزوج والزوجة لهم عامل أساسي في عمليات الزواج والطلاق بين الزوجين.

وتابع: «عندما تغضب الزوجة من زوجها وتلجأ إلى بيت أهلها وتطلب الطلاق والانفصال، تأتي العادات والتقاليد والأصول للمجتمع الشرقي في مصر والتى تصف الطلاق بأنه (عيب) ويعتبر كارثة كبيرة أن يحدث الطلاق بين الزوجين، ويتم التصالح بأى طريقة بينهما وعدم تنفيذ الطلاق لأنه خراب للبيوت».

وأشار إلى أنه خلال الـ8 سنوات الماضية فكر البنات اختلف كليًا لصورة الزوج والزوج السوبر مان، الذي يستطيع تحقيق كل أمنياتها، ولكن عندما تصطدم بالواقع يحدث الانفصال والطلاق.