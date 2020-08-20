شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنشاد الدينى وكلمة لـ«الأوقاف».. قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيونى، وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، حفلاً بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وقدم خلاله المنشد أسامة علام، والمنشدة الصغيرة هند أنور، التى تبلغ من العمر 10 سنوات، عددًا من التواشيح والأناشيد والمدح للرسول.

قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد

وقال «البسيونى» إن الحفل تم مراعاة فيه اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشارك فى الحفل الشيخ محمد العرينى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والدكتور بشارة عبد الملك، منسق العلاقات العامة فى مطرانية البحيرة، والتى تحدث فى الحفل مقدمًا التهنئة ببداية العام الهجري الجديد.

قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد

وأكد «وكيل وزارة الأوقاف» خلال الحفل على أن الدين الدين الإسلامى يدعو إلى المحبة والسلام ونبذ الفرقة، ويضمن الكثير من جوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية، كما تتضمن السنة المحمدية جوانب الأخلاق التى يجب الاقتداء بأخلاقه ومنهجه القوي في جميع شؤون الحياة.

قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد

وعلى صعيد متصل هنأ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى بيان إعلامى أهالى محافظة البحيرة، بتلك المناسبة العطرة، مؤكداً على استمرار مسيرة النهضة والعطاء والتنمية على أرض المحافظة، من أجل المواطن البحرواى ورفعته وتقدم الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد

وأكد «آمنة» على ضرورة الاهتمام بنشر الوعى والثقافة بين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات، وتحفيزهم على ونشر الوعى الثقافي والإبداع بين جميع فئات المجتمع .

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قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد

قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد

قصر ثقافة دمنهور يحتفل ببداية العام الهجرى الجديد