شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لجولة الإعادة فى انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، في 8 و9 سبتمبر المقبل، وتستعد أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، المؤتمر، الاتحاد، الحركة الوطنية، والنور»، لمواجهة عدد كبير من المرشحين المستقلين، إذ يبلغ عدد المرشحين 52 مرشحًا يتنافسون على 26 مقعدًا في 14 محافظة.

وعقدت أمانات «مستقبل وطن» في المحافظات التي تخوض الإعادة، اجتماعات مكثفة للتنسيق مع المرشحين وبدء التحركات الدعائية وحث الناخبين على التصويت، وقال أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد، لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب سيعمل خلال الأيام المقبلة على دعم مرشحيه في المحافظات التي سيجرى فيها الإعادة على المقاعد الفردية، لافتًا إلى أن «مستقبل وطن» سيقدم جميع أشكال الدعم حتى يكون الفوز حليفًا لمرشحيه كافة.

وأشار «الشاعر» إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر هي تحالف انتخابى فقط، ينتهى بانتهاء مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، منوهًا بأن الحديث عن تشكيل ائتلاف سياسى داخل المجلس الجديد هو أمر سابق لأوانه، وحال حصول الحزب على أغلبية لن تستدعى الحاجة إلى تشكيل أي ائتلاف تحت قبة هذا المجلس.

وعن عدد المقاعد الفردية التي حصل عليها «مستقبل وطن» في الجولة الأولى، أضاف «الشاعر»: «حصلنا على 68 مقعدًا فرديًا من إجمالى 100 مقعد فردى هم ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ، أما باقى المرشحين الباقين للإعادة فهم 25 مرشحًا، وكان الحزب قد دفع في انتخابات مجلس الشيوخ بمرشحين على المقاعد الفردية بـ93 مقعدًا من أصل 100 للمقاعد الفردية».

وأوضح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن حزبه فاز بـ15 مقعدًا من الجولة الأولى دون إعادة، فيما يخوض اثنان من أعضائه جولة الإعادة في محافظتى «قنا والقليوبية»، لافتًا في بيان رسمى إلى أن الحزب وضع خطة لدعم مرشّحيه في جولة الإعادة، وهم الصحفى أبوسريع أبوسريع إمام، في القليوبية، وعبدالراضى عربى، في قنا، مؤكدًا أنه عقب انتهاء جولة الإعادة، ستبدأ الاستعدادات الفورية لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب في حالة انعقاد دائم، استعدادًا لجولة الإعادة من «الشيوخ» من خلال التنسيق مع مرشحيه لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية وتعريف الناخبين ببرنامج الحزب، وأشار إلى أن دعاية مرشحى الحزب في الانتخابات، تشمل توزيع برنامجهم الانتخابى على الناخبين والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب الجولات التعريفية التي سيقوم بها المرشحون بشكل فردى وسط المواطنين، متابعًا: «المؤتمر سيقوم بإرسال رسائل SMS إلى الناخبين، لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وأريد أن أؤكد أن جميع الأعضاء والمنتسبين للحزب يلتزمون بالضوابط المنظمة للدعاية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من تكثيف الدعاية الإلكترونية وحظر الاجتماعات والمؤتمرات، منعًا لانتشار فيروس كورونا واتساقًا مع التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة بالقطاعات كافة».

وسادت حالة من الغضب داخل حزب الوفد بعد إخفاقه في الحصول على أي مقعد فردى لمرشحيه الـ 24 في 10 محافظات، ودعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، الهيئة العليا إلى اجتماع طارئ، غدًا، لبحث هذا الإخفاق الكبير في انتخابات مجلس الشيوخ، واحتواء الغضب العارم بين أبناء الحزب.

إلى ذلك، شهدت مدن وقرى الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ في المحافظات، أمس، أفراحًا حتى الصباح، إذ تم إقامة السرادقات للاحتفال، وتوافد المواطنين ورموز العائلات والعمد والمشايخ للتهنئة، والتقاط الصور التذكارية.

وخصص المرشحون سرادقات كبيرة وفاخرة أمام منازلهم، وبوفيهات مفتوحة لتناول المشروبات، وحرص وليد التمامى ومحمد أبوحجازى، الفائزان بمقعدى الفردى والقائمة في دمياط، على تقديم الشكر لأنصارهما عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك مصافحة المواطنين تقديرًا لهم على دعمهم، فيما يستعد «أحمد البلشى» مرشح حزب «مستقبل وطن» وحمدى شلبى، مرشّح «الحركة الوطنية» لخوض جولة الإعادة، في أجواء ساخنة، نظرًا لطبيعة منطقة كفرسعد، وسط تحركات كثيفة للحصول على دعم العائلات الكبيرة ذات الثقل التصويتى الكبير أملًا في الفوز بالمقعد.

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وفى المنيا، قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب «مستقبل وطن» مرشح مجلس الشيوخ على قائمة الصعيد، الشكر لأبناء دائرة من مركز بنى مزار ومدن وقرى المحافظة، على حرصهم في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، وقال خلال كلمته في أثناء تواجد حشود الناخبين المترددين على مقرّه: «شكرًا لتجاوبكم.. كنتم على قدر المسؤولية في الخروج والتصويت».

وخصص «عبدالرازق» حديقة قصرة بمدينة بنى مزار، لاستقبال المهنئين بفوز القائمة بالتزكية وحصولها على 90 % من الأصوات الصحيحة.

وأقام محمد عبدالحفيظ صالح سرادقا كبيرا أمام منزله بقرية عطف حيدر في مركز العدوة، للاحتفال بفوزه، وتوافد المئات من المواطنين ورموز العائلات والعمد والمشايخ لتهنئته بالفوز عقب حصوله على 56% من الأصوات الصحيحة، فيما شهدت مدينة مغاغة، احتفالات بفوز الدكتور زين الأطناوى، وسط إقبال كبير من أبناء المركز.

وفى بنى سويف، فوجئ أحمد سرور، المرشح المستقل، والذى تم تصعيده من قبل الهيئة العليا للانتخابات إلى جولة الإعادة، بعد وفاة الدكتور شعبان عبدالعليم، مرشح حزب النور، بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، باستبعاده من منصبه كمدير عام للشباب والرياضة في المحافظة، ونقله إلى وظيفة غير قيادية «استشارى إدارة عامة» اعتبارًا من 14 يناير 2019، مع اعتماد جميع القرارات والتوجيهات الصادرة منه طوال فترة تسييره للعمل وأحقيته في صرف المخصصات المالية المقررة لشغل الوظيفة عن تلك الفترة.