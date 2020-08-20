شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل صفر إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الخميس، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، حيث خلت جميع مدن ومراكز القليوبية والبالغ عددها 11 مركز من تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي للإصابات بالقليوبية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 9187 حالة إصابة.

كما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الخميس وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2379 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1017 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 442 حالة إصابة.

