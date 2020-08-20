شكرا لقرائتكم خبر عن محامية: الزوج المحب للنجاح سبب رئيسي فى استمرار العلاقة الزوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي، إن شخصية الزوج السوية وثقته بنفسه هي التي تُحدد العلاقة الزوجية واستمرارها بين الطرفين؛ خاصة لو كانت الزوجة سيدة ناجحة في عملها ومنصبها، مشيرة إلى أن الزوج لو ناجح في عمله وذو شخصية قوية سيحب نجاحها ويرغب في استمراره واستمرار العلاقة الزوجية.

وأوضحت «عدلي»، خلال لقائها ببرنامج «أنا حواء»، مع الإعلاميتين سميحة صلاح وميار الببلاوي، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الخميس، أن شخصية الزوج وقوتها تُعطي الزوجة الأمان في استمرار العلاقة ومدى صلابتها حتى لو كان الزوج مسافر خارج البلاد أو في عمل دائم وخارج المنزل.

وتابعت: «الزوج المحب للنجاح بشكل عام سيوفر الكثير من العوامل التي تؤدي إلى المشكلات والانفصال بين الطرفين وتستطيع الزوجة مباشرة عملها سواء الشخصي أو عملها داخل منزلها وتربية أولادها بشكل صحيح وجو يسوده الحب والنجاح بين الزوجين.

وأشارت إلى أن الزوج الفاشل في عمله والكاره للنجاح وخاصة للمرأة يكون العامل الرئيسي لفشل العلاقات الزوجية والانفصال بين الطرفين، خاصة وأنه يشعر بالغيرة من نجاح زوجته في عملها وحياتها بشكل عام مما يؤثر بشكل مباشر على استمرار العلاقة الزوجية.