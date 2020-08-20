شكرا لقرائتكم خبر عن شرح مبسط.. بالخطوات كيفية تسجيل الرغبات فى تنسيق 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيديو جديد توضيحى حول كيفية التسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بموقع التنسيق من خلال شرح مبسط للخطوات التى يجب اتباعها بالتزامن مع فتح باب التسجيل. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت المقبل 22 اغسطس وتستمر على مدار 5 أيام، حيث تتيح الوزارة موقع التنسيق أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم .

كانت وزارة التعليم العالى، أعلنت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

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وكان قد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق ، أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وتضم فى عضويتها رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى مدير مشروع التنسيق الالكتروني، وعضوية السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى.

وأكد السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.