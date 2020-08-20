شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يكرم خريجى الثانوية بمنطقة الدلتا بكنيسة بقويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مساء اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، بأبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم؛ وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية .

وكان الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، قد التقى مع أمناء الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، بمشاركة الأب الدكتور القمص أغسطينوس موريس راعى الكنيسة، وبحضور أمناء وخدام كل الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

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وبدأ الاجتماع بسماع لخبرات بعض الخدام وتجاربهم ومواقفهم الحياتية خلال الفترة الماضية فى كيفية التعامل مع وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي رؤيتهم المستقبلية للخدمة ، وألقى الأنبا كلمة لخدام الأنشطة، تحدث فيها عن صعوبة عودتنا إلى حياتنا كما كانت قبل زمن فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن العودة لفعل نفس الأشياء ولكن بطريقة أخرى، وهى روح المسيح القائم، موكدًا أن ملامسة الواقع هو النضوج، مضيفًا أن ما فعله يسوع قبل القيامة يماثل ما فعله بعد القيامة، ولكن بروح جديدة، وهى روح القيامة.

وأجرى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، عدد من الزيارات التفقدية، للكنائس، منها كنيسة عذراء السجود بمنطقة أحمد حلمى فى شبرا، الخميس الماضى حيث احتفل مع الأب الراعى جورج جميل والأب عماد اللعازرى بالقداس الإلهى، بحضور بعض من شعب الرعية.