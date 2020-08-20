شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لهلال العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 بسماء مصر الوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 هلال شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1442 يزين الأفق الغربى لقبة السماء فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهى فرصة للتصوير الفوتوغرافى.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظراً لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكراً، الذى عادة يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.

بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة ستزداد إضاءة قرصه وهو فى طريقة نحو البدر المكتمل وايضا سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية وعدة نجوم براقة.