شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس التقديم للجامعات الأهلية وكيف يحصل الطلاب على تعليم يوازى أكبر جامعات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج 7فى 7 الذي تقدمه الإعلامية نشوى الشريف، والذي يذاع بشكل أسبوعي على تلفزيون الخليج 365

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تلتقى الاعلامية نشوي الشريف علي تلقزيون الخليج 365 في لقاء خاص مع الدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزاره وامين عام المستشفيات الجامعية

قبل ساعات من بدء طلاب الثانوية العامة تقديم رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق يحل الدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث باسم الوزاره وامين عام المستشفيات الجامعية يحل ضيفا علي برنامج ٧في ٧ علي تلفزيون الخليج 365 مع نشوي الشريف وكواليس خاصه عن القبول في الجامعات الأهلية ومدي جاهزيتها لاستقبال طلاب الثانوية العامه وكيف ستكون المستقبل والأمل في تعليم عالي مختلف ينافس افضل الجامعات علب مستوي العالم يليق باسم مصر ويتحدث ايضا عن التنسيق الموحد لأول مره للجامعات الخاصة لضمان تساوي حقوق الطلاب

ويتحدث عن تطبيق النظام الهجين وكيف ستبدأ الدراسه في الجامعات هذا العام وكيف سيحصل طلاب الجامعات العلمية على حقهم في الدراسة العملية في ظل جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية