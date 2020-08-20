شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لنا الاحتفال برأس السنة الهجرية؟.. أمين الفتوي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوي بدار الافتاء، على سؤال برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى، هل يحق لنا الاحتفال برأس السنة الهجرية؟..

وقال الشيخ فهمي عبد القوي: " الأمة الإسلامية كلامها متفق على إحياء حفلة السنة الهجرية وهى مشروعة وذلك لقوله تعالى " وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ"، والنبى صل الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس.. ويصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده".

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وأضاف: "أنه فى مثل هذه الأيام المباركة يحتفل كبار السنة بإحضار بوليمة طعام مميزة لإدخال الفرحة بالعائلة.. وهناك أشخاص يقرأة بعض آيات من القرآن".