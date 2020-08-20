شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعي ضابطا وأمين شرطة استشهدوا في حادث الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت محافظة الجيزة وفاة ضابط وأمين شرطة من رجال الشرطه المصريه البواسل، توفوا إثر حادث اصطدام أتوبيس بهم أثناء مساعدتهم في تحريك توك توك معطل على طريق الصف.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء لاسر الشهداء متمنيا ان يتغمدهما الله بواسع رحمته مع تمنياته بتمام الشفاء العاجل للمصابين .

وأكد محافظ الجيزة أن رجال الشرطة المصرية مثال يحتذى به في الشرف والشهامه وأصحاب ثوب ناصع البياض في حب الوطن وتقديم العون للمواطنين، مؤكدا أن الشهداء توفوا أثناء تأدية واجبهم على أكمل وجه وخدمة المواطنين ليلحقوا بمن سبقهم من الشهداء الذين ضحوا من اجل وطننا العزيز .

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وتوفى الرائد كريم محروس، من قوة مباحث الجوازات، وأمين شرطة، عقب دهسهما من قبَل سائق "أوتوبيس نقل خاص"، أثناء مساعدتهما لسائق "توك توك" معطل بطريق "الجيش" بمنطقة الصف، ولفظ قائد "التوك توك" أنفاسه الأخيرة بعد احتراق مركبته، وأصيب مجند بكسور متفرقة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنَّ بداية الواقعة كانت بمشاهدة الرائد كريم محمد محروس من قوة مباحث الجوازات ومعين قول أمني بطريق الجيش، شهيد الواجب، سائق "توك توك" معطل على طريق الجيش، فتوجه بصحبة أمين شرطة يدعى إبراهيم شعبان، من قوة مباحث مركز الصف، إلى السائق لمساعدته.

وأضافت التحريات، التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنَّه في أثناء مساعدتهما للسائق، دهسهما سائق أوتوبيس نقل خاص كان يسير بسرعة جنونية، مما أسفر عن استشهادهما واصابة مجند ضمن قوة القول الأمني.

تمكّنت القوات الأمنية من ضبط سائق الأوتوبيس الخاص المتسبب فى الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات وانتقلت لإجراء معاينة للواقعة.