شكرا لقرائتكم خبر عن الثأر فى زمن فيسبوك.. مواطن يقتل ابن عمه رمياً بالرصاص بسبب "بوست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلص مواطن من ابن عمه رمياً بالرصاص بسبب التشهير به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى بنى سويف، وتم القبض على القاتل وشريكه. وكان مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف قد تلقى بلاغاً من "مزارع - مقيم بدائرة المركز" بغياب ابنه عن المنزل، فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف، توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته "مزارعان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز" ، وأنهما وراء واقعة غيابه.

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