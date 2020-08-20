شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تعلن فتح جميع المناطق الأثرية والسياحية بطاقة 50% أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إنه سيتم فتح جميع المناطق الأثرية السياحية على مستوى الجمهورية بشروط وإجراءات احترازية وبطاقة 50% من قدرتها الاستيعابية أول سبتمبر المقبل. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سى" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أننا نتأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال السائحين بجميع المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم تسليم العديد من الشهادات الصحية للفنادق كإجراءات لعودة السياح، مؤكدة، أنه تم تخفيض أعداد الزائرين للمناطق السياحية من ضمن الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن كل الأنشطة السياحية سيتم استئناف العمل بها بداية من شهر سبتمبر .

وأوضحت أن هناك عروضا لاستئناف الطيران المباشر مع عدد من الدول واستقبلنا آلاف السائحين خلال الـ40 يوما الماضية.