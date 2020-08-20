شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأوقاف لـ تليفزيون الخليج 365: منع إقامة صلاة الجمعة بالمساجد المخالفة للإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، تطورات قرار عودة صلاة الجمعية حيث من المقرر عودة فتح المساجد الكبرى أمام المصلين يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى وفقا لعدد من الضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف، تنفيذا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وعرضت التغطية الموسعة تعليق صوتى من الدكتور عبد الله حسن مساعد، وزير الأوقاف والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، الذى تحدث عن ضوابط فتح المساجد والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لضمان الأمان الصحى للمساجد بعد قرار عودة صلاة الجمعة.

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وتقدم الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف، المتحدث باسم الوزارة، في البداية بالشكر لرئيس الوزراء ولجنة مكافحة كورونا على قرار فتح المساجد الكبرى والجامعة، موضحا أن الوزارة أعلنت ضوابط عودة صلاة الجمعة والتي تتضمن الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة مباشرة مشيرا إلى أن خطبة الجمعة تستمر لمدة 10 دقائق .

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، استمرار غلق دورات المياة، ودور المناسبات أو دور الأضرحة، مشيرا إلى أن فتح المساجد بشروط وجود عمال المسجد والخطيب وهم المسئولون عن تطبيق الإجراءات.

وعن المخالفين، أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه في حال حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موضحا أن الوزارة ستضطر لعدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد المخالفة.

وأكد الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف، المتحدث باسم الوزارة، أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى سواء تحوطا منه أم كان إيثارا في إفساح المكان بما يمكن من عدم الخروج على إجراءات التباعد.