شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعقيم السجون قبل إعادة فتح زيارات الأهالي للنزلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت السجون بوزارة الداخلية عمليات تعقيم شاملة لأماكن النزلاء بكافة السجون، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات، وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للإستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن تبدأ إعتباراً من 22/8/2020 ووفقاً للضوابط التالية:

- ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى "بيانات المتصل، وإسم النزيل، ودرجة القرابة".

- سيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الإتصال التليفونى، مع الإلتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

- ستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل.

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- إلتزام الزائرين بإرتداء الكمامات أثناء الزيارات.

- سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتى تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء، إنطلاقاً من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وفى حالة وجود أية شكاوى أو إستفسارات، يتم الإتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.