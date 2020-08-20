شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حدائق الحيوان الإثنين المقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن افتتاح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة يوم الإثنين المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتطبيق كافة الاشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء.

وانتهت الحدائق وخاصة حديقة حيوان الجيزة، من تجهيز عدد من الضوابط والإجراءات استعدادا لقرار فتح الحدائق، من خلال تحديد الكثافات وتذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة الزوار عند الدخول، والالتزام بالكمامات ، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم ، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة بتطبيق جميع الإجراءات ، توفير المطهرات على أبواب ومنافذ دخول زوار الحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائى ، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه تم الانتهاء من جميع استعدادات فتح حدائق الحيوان امام الجمهور بعد ازمة كورونا ، ومن بي ن الإجراءات تم عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي، وتحديد تذاكر الدخول ، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي ، وقياسات حرارة عن بعد ، وتجهيز طاقم العمل بالأدوات اللازمة من أقنعة وجه وكمامات ، وسيتم إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ، مضيفا أن الحديقة مازالت مغلقة حتى في عيد الأضحى حتى صدور قرار رئيس الوزراء بإعادة الفتح.

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وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، إن جميع حيوانات الحديقة حاليًا بصحة جيدة ولا يوجد أي تسجيل لحالات مرضية أو نفوق حتى اليوم ،ويتم تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومي لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات، وملاحظة أي تغير في السلوك الطبيعى للحيوان من حيث تناول التغذية، مشير الى أن مع بدء فتح حدائق الحيوان يتم تنفيذ جميع إجراءات التباعد، وتحديد عدد التذاكر ، والزام الزوار بالكمامات ، ولجان لمنع التجمعات .

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة ، تقوم بتنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية وخاصة حديقة الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة او اعداد الحيوانات.

فيما تواصل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات ، حيث تعد حديقة الحيوانات بالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والتي تأسست عام ١٨٩١، هي اكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي ٨٠ فدان، ويوجد به حاليا حوالي ٤٨٠٠ حيوان وطائر ،كما بدأت الحديقة اتخاذ العديد من ومع بدء الموجة الحارة عدد من الإجراءات.