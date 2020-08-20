"الكلب عامل دوشة".. شقيقان يمزقان صاحب محل في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طعنات نافذة بالجسم كتبت نهاية صاحب محل عاتب شقيقين يمتلكان كلبا يتسبب في إزعاج أصحاب المحلات بحي بولاق الدكرور.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة سم شرطة بولاق الدكرور.

تحريات العقيد محمد الشرقاوي مفتش غرب الجيزة، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين صاحب محل وشقيقين لدى معاتبته لهما "الكلب بتاعكم عامل دوشة".

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سرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة، استل على إثرها الشقيقان أسلحة بيضاء، وسددا للضحية طعنات أودت بحياته في الحال.

وتمكن المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب أحمد أبو رحمة من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.