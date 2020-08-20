غرق عائمة تضم جيم شهير في الدقي: "مالت على جنبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

غرقت عائمة تضم صالة ألعاب رياضية شهيرة في نيل الدقي، اليوم الخميس، بعد أن غمرت المياه طابقها الأول وفشل المسؤولون عنها في انتشالها.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق عائمة بكورنيش النيل بمنطقة الدقي.

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وانتقلت قوات الإنقاذ النهرس إلى محل البلاغ بقيادة اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة. وفرضت قوات الشرطة بقسم الدقي كردونًا أمنيًا.

وتبين بالفحص أنه أثناء محاولة مسؤولي العائمة انتشالها بعد أن غمرت المياه الطابق الأول في وقت سابق، ازداد الوضع سوءًا؛ ليصف مصدر المشهد "العوامة مالت على جنبها".

ولم تسفر الواقعة عن خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.