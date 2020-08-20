ساعة ونصف "بين المساء والأرض".. كواليس إنقاذ عجوز احتجز داخل مصعد عقار بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، عجوز احتجز داخل مصعد بعقار سكني في المهندسين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتعطل مصعد عقار بشارع الحجاز.
دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري.
على مدار ساعة ونصف عكف رجال الإنقاذ بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، على تثبيت كابينة المصعد بعد كسر البكرة، وإحداث فتحة حتى يتسنى لهم إنقاذ العجوز.
ونجحت خطة رجال الإنقاذ، وتم إخراج الشخص المحتجز وتبين أنه يبلغ من العمر ٧٠ سنة، حالته مستقرة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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