محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف، أن غدا الجمعة، هو آخر أيام رفع أذان النوازل لصلاة الظهر، وسيعود الأذان بشكله الطبيعي الجمعة بعد المقبلة الـ28 من أغسطس الجاري، بعد أن استمرت فترة تغييره لما يقرب من خمسة أشهر تقريبا، منذ تعليق الصلوات في الـ19 من مارس الماضي.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن شروط اختيار مساجد الجمعة هي ذاتها شروط اختيار المساجد التي سمح لها بأداء الصلوات العادية من قبل، حيث يكون هناك إمام وعمال ومفتشون حتي يمكن السيطرة على الأمور وفقا للضوابط المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن المسجد الذي لم تسمح له الإدارة التابع لها بالفتح لاستقبال المصلين في الصلوات العادية سيتم منع صلاة الجمعة فيه.
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كانت هذه تفاصيل خبر العودة للصيغة العادية 28 أغسطس.. الأوقاف: غدا آخر أيام رفع أذان النوازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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