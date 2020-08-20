نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منذ قليل، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضها، بالقاهرة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 هجرية.

حضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، وعبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف دعم مصر.