مصر | مجلس الدولة يتلقى 5 طعون على إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يتلقى 5 طعون على إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت المحكمة الادارية العليا، مساء اليوم، طعنا جديدا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبذلك تكون المحكمة تلقت 5 طعون، حتى الآن وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

جدير بالذكر أن المحكمة تتلقي الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

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