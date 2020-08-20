مصر | بسبب نباح كلب.. شقيقان يقتلان صاحب محل في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب نباح كلب.. شقيقان يقتلان صاحب محل في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفظ صاحب محل أنفاسه الأخيرة، إثر معاتبته لشقيقين يمتلكان كلبا، يتسبب في إزعاج أصحاب المحلات بحي بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين صاحب محل وشقيقين بسبب معاتبته لهما "الكلب بتاعكم عامل إزعاج للناس".

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سرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة، استل على إثرها الشقيقان أسلحة بيضاء، وسددا للضحية طعنات أودت بحياته في الحال.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، من القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.